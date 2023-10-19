Семье моделей Хадид угрожают за поддержку Палестины. Израиль напоминает им о казни младенцев, а в сети грозят смертью

Семья Хадид подверглась угрозам из-за поддержки Палестины в конфликте с ХАМАС

Супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид в ходе конфликта между Израилем и движением ХАМАС в своем блоге выразила поддержку Палестине. Такую же позицию высказал и отец манекенщицы, а ее не менее именитая сестра Белла, ранее активно выступавшая за свободу Палестины, на этот раз сохранила молчание. И хотя сестры повели себя совершенно по-разному, обе нарвались на шквал возмущения со стороны фанатов. Общественный гнев перешел все границы: родственникам моделей стали поступать угрозы расправой, из-за чего они были вынуждены сменить контактные номера телефонов и задуматься о жалобе в ФБР.

Хадид угрожают расправой из-за высказываний в пользу Палестины

Анонимные угрозы стали поступать семье Хадид в середине октября. Это произошло после того, как Джиджи написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что осуждает террор мирных жителей в Израиле и чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями. Но в то же время она сопереживает и палестинцам, которые годами живут в условиях оккупации, отметила она. Кроме того, позже в соцсетях супермодель осудила и отношение властей Израиля к Палестине.

Нет ничего еврейского в подобном обращении израильского правительства с палестинцами. Осуждение этого правительства не является антисемитским, а поддерживать палестинцев — не значит автоматически поддерживать ХАМАС Джиджи Хадид модель

Официальный аккаунт МИД Израиля негативно отреагировал на заявления Хадид. «Привет, Джиджи, следующие кадры для тебя. Ты спала последнюю неделю? Или просто закрываешь глаза, глядя на расправу над еврейскими младенцами в своих же домах? Твое молчание ясно показывает твою позицию. Если ты не осуждаешь это, твои слова НИЧЕГО не значат», — возмутились власти страны. Ответа от Хадид на слова политиков не последовало.

Отец звезд, бизнесмен Мохамед Хадид, тоже встал на сторону палестинцев. «Это так просто. Стирание палестинцев с карты ООН — это организованное высокомерие… Это позорно», — подчеркнул он в личном аккаунте.

На фоне происходящего родителям и брату манекенщиц Анвару на электронную почту и в соцсетях начали массово приходить сообщения с угрозами, а также детальные картинки, как будет проводиться казнь над ними. По словам источников, пожелавших остаться анонимными, в связи с этим всем родственникам даже пришлось сменить номера телефонов.

Белла и Джиджи Хадид с матерью Иоландой Фото: Thibault Camus / AP Photo

В свою очередь, Белла Хадид воздержалась от комментариев о политическом противостоянии стран, за что тоже подверглась критике в сети. Поклонники писали, что сейчас народ как никогда нуждается в ее поддержке, однако по сей день с начала конфликта она не сказала ни слова о палестинцах. При этом часть фанатов в ее оправдание писали, что прежде модель годами поддерживала страну, а сейчас восстанавливается после обострения тяжелой болезни Лайма.

Белла Хадид никогда не переставала поддерживать Палестину

Несмотря на нынешнее молчание, которое Белла Хадид сохраняет в отношении атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля, знаменитость известна своей пропалестинской позицией. Она регулярно размещает посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа.

Даже если моя карьера завершится из-за этого, я никогда не перестану поддерживать Палестину. Я не боюсь потерять работу модели и буду продолжать высказываться о Палестине Белла Хадид модель

В официальных соцсетях модели размещены серии закрепленных сторис с активными высказываниями, касающимися исторического конфликта. «Мы хотим свободы для палестинского народа без военной оккупации, дискриминации и угнетения. Народ и страна просто рассчитывают на равные права, уважение и жизнь, которую они заслуживают», — писала модель в 2021 году.

При этом звезда стыдила тех, кто поддерживает антисемитизм и использует пропалестинское движение как предлог для насилия и ненависти по отношению к евреям.

«Я никогда не оправдываю подобное поведение в отношении еврейской общины. Это неприемлемо. Каждый заслуживает права чувствовать себя в безопасности, независимо от религии, происхождения или действий его правительства», — напоминала своей аудитории девушка.

Последствия боевых действий Фото: Hatem Moussa / AP Photo

Однако борьба Хадид за свободу палестинцев привела к тому, что в 2022 году она действительно лишилась работы и части заработка. В беседе с ливийско-американским журналистом Нуром Тагури в его подкасте модель объяснила, что из-за критики действий Израиля большинство брендов перестали с ней сотрудничать, а многие друзья от нее окончательно отвернулись. «Даже те, с кем я ужинала по пятницам в течение семи лет, совершенно оттолкнули меня и теперь просто не пускают в свой дом», — сетовала она.

Помимо семьи Хадид Палестину поддержали и другие знаменитости

Кроме Хадид, в палестино-израильском конфликте первую страну также поддержала бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа. В одной из публикаций она призвала освободить Палестину со словами: «Если вы взглянули на ситуацию в Палестине и не приняли сторону палестинцев, тогда вы на неверной стороне — на стороне апартеида, и в свое время история это покажет».

Порнозвезда также разместила скриншот, на котором были запечатлены боевики ХАМАС, находящиеся в машине во время передвижения по Израилю. Изображение она сравнила с картиной эпохи Возрождения

Шведская поп-исполнитель Зара Ларссон тоже высказалась на тему конфликта. Певица выложила фото с двусмысленной подписью: «О, значит, Украину поддерживают, но не Палести-...»

Помимо западных звезд, Палестину поддержали и российские знаменитости — в том числе бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен опубликовал видео с выдержками из Корана, прикрепив несколько эмоджи — с флагом Палестины, сердечком и сложенными ладонями. С позицией бойца был солидарен и блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик. В частности, мужчина разместил в своих соцсетях флаг Палестины с сердцем и призвал мусульман помочь единоверцам.

Между тем американская актриса Натали Портман подчеркнула, что находится в ужасе и молится за народ Израиля. Ее поддержала израильская актриса и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот, рассказав о жертвах конфликта, которые удерживаются в качестве заложников ХАМАС. В то же время певица Мадонна также не осталась в стороне и назвала происходящее катастрофой.