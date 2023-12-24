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06:10, 24 декабря 2023Мир

Германию и Британию предостерегли от военного конфликта с Россией

Политолог Миршаймер: ФРГ и Британия не справятся с Россий даже вместе

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германии и Великобритании не стоит вступать в военный конфликт с Россией, поскольку их армии находятся в плачевном состоянии. Об этом заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что обе страны истощили свои военные запасы, поставляя оружие Украине. Кроме того, численность британской армии слишком мала для вступления в конфронтацию, продолжил политолог. По его словам, даже объединившись, Германия и Британия не смогли бы противостоять России.

«Немецкая армия, как и британская, находится в жалком состоянии. Их запасы вооружений на исходе, оружия у них немного даже вместе», — указал Миршаймер. Российская армия, напротив, прекрасно подготовлена и вооружена, добавил он.

Ранее бывший депутат Европарламента Дэвид Кэмпбелл Баннерман заявил о намерении глава Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен втянуть Британию в конфликт с Россией. Он полагает, что Лондон может отправить британских солдат на Украину «для войны с Россией».

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      Марина Совина
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