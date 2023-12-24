Испания снимет вето на участие ЕС в операции США в Красном море

Испания снимет вето, наложенное на участие ЕС в операции США в Красном море

Испания снимет вето, которое ранее было наложено страной на участие Европейского союза (ЕС) в операции США против хуситов в Красном море. Об этом сообщает издание Mundo.

При этом отмечается, что, несмотря на разблокировку, Испания не станет участвовать в миссии.

Ранее Центральное командование ВМС США обвинило хуситов в атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) двух нефтяных танкеров, которые шли под флагом Норвегии и Индии в Красном море.

До этого стало известно, что крупнейший в мире перевозчик товаров датская судоходная компания Maersk вводит дополнительные сборы на контейнерные перевозки из Азии на фоне решения совершать более длительные рейсы вокруг Африки из-за атак хуситов в Красном море.