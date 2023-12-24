Новый президент Аргентины ответил на вопрос о своей зарплате

Президент Аргентины Милей признался, что его деньгами распоряжается сестра

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты, а всеми деньгами распоряжается его сестра Карина. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Мирте Легран, передает Eltrece.

«Не знаю, я никогда не смотрел на зарплату. Моими деньгами управляет сестра. В доме кузнеца деревянный нож», — сказал Милей, отвечая на вопрос «А сколько зарабатывает президент?».

Карина руководила предвыборной кампанией Хавьера Милея. После победы он выступил с речью, где поблагодарил народ Аргентины и сестру.

Хавьер Милей — кандидат от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает». Он победил, набрав более чем 55 процентов голосов. 10 декабря 2023 года Милей вступил в должность президента Аргентины. Он выступает за отказ страны от сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем в пользу США и Израиля.