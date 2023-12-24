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21:23, 24 декабря 2023Экономика

Нобелевский лауреат сравнил конфискацию активов России с катаклизмом

Нобелевский лауреат Шиллер: конфискация активов России сравнима с катаклизмом
Роберт Шиллер

Роберт Шиллер. Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Конфискация замороженных активов России сравнима с катаклизмом. Такую точку зрения в беседе с La Repubblica высказал нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер.

Экономист не уверен, что конфискация российских активов — правильный шаг, так как это может негативно сказаться на репутации Запада. Это в свою очередь может ускорить дедолларизацию в мире, так как многие страны задумаются о том, безопасно ли хранить свои сбережения в американской валюте.

Ранее в декабре подобную точку зрения высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, что конфискация российских средств приведет к мировому финансовому кризису. Подобный шаг станет плохим сигналом для Китая и Саудовской Аравии, которые поймут, что хранить суверенные активы в евро или долларах небезопасно, уверен сенатор.

Дискуссия о конфискации российских активов для помощи Украине активизировались на фоне уменьшения объемов поддержки Киева со стороны западных партнеров. По данным газеты NYT, Вашингтон ведет переговоры с союзниками, чтобы представить конкретный план действий к 24 февраля 2024 года — второй годовщине с начала СВО.

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      Марина Совина
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