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05:12, 24 декабря 2023Экономика

Польский концерн подал в суд на поставщика из США за нарушение контракта по СПГ

Bloomberg: польский Orlen судится с экспортером из США за срыв контакта по СПГ

Фото: Unsplash.com

Крупнейший польский нефтегазовый концерн Orlen подал в суд на американскую компанию Venture Global за несоблюдение условий долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания утверждает, что экспортер из США сорвал контракт, не поставив заявленный объем топлива. Ранее на него подали в суд Shell и BP.

Представители Venture Global заявили, что не смогли обеспечить поставки из-за проблем с инвестициями, они пообещали начать поставлять газ по долгосрочным контрактам к концу 2024 года.

Orlen в свою очередь требует немедленного начала исполнения условий контракта. Концерн был вынужден компенсировать недостающие объемы СПГ при помощи сделок на спотовом рынке, в результате чего потратил в два раза больше средств, чем предусматривалось договоренностями с американским поставщиком.

Польская компания допустила, что будет требовать возмещения убытков. Ожидается, что разбирательство продлится в течение одного-двух лет.

Ранее стало известно, что Нидерланды в сентябре снова начали закупать у России сжиженный природный газ (СПГ) после трехмесячного перерыва.

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      Марина Совина
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