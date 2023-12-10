Одна страна возобновила закупки СПГ у России после трехмесячного перерыва

РИА Новости: Нидерланды возобновили закупки СПГ у РФ после летнего перерыва

Нидерланды в сентябре снова начали закупать у России сжиженный природный газ (СПГ) после трехмесячного перерыва, сообщает РИА Новости.

Как выяснили журналисты, проанализировавшие статистику, за месяц страна, власти которой ранее пообещали начать сворачивать закупки российского СПГ, приобрела 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен в апреле текущего года заявил о работе над прекращением импорта сжиженного природного газа из России. По его словам, новые контракты на поставки СПГ уже перестали подписываться, также ведется работа над расторжением действующих соглашений.

В ноябре 2023 года экспорт российского СПГ в страны Евросоюза вырос до рекордных объемов. Достигнутый показатель в 1,75 миллиона тонн превысил закупки 1,737 миллиона тонн в декабре 2022 года. Активные закупки Европой российского СПГ эксперты объясняют отсутствием санкций против этого вида топлива.