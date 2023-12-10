Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:17, 10 декабря 2023Экономика

Одна страна возобновила закупки СПГ у России после трехмесячного перерыва

РИА Новости: Нидерланды возобновили закупки СПГ у РФ после летнего перерыва

Фото: Jakub Pabis Unsplash

Нидерланды в сентябре снова начали закупать у России сжиженный природный газ (СПГ) после трехмесячного перерыва, сообщает РИА Новости.

Как выяснили журналисты, проанализировавшие статистику, за месяц страна, власти которой ранее пообещали начать сворачивать закупки российского СПГ, приобрела 211,5 миллиона кубометров углеводородов на 109 миллионов евро.

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен в апреле текущего года заявил о работе над прекращением импорта сжиженного природного газа из России. По его словам, новые контракты на поставки СПГ уже перестали подписываться, также ведется работа над расторжением действующих соглашений.

В ноябре 2023 года экспорт российского СПГ в страны Евросоюза вырос до рекордных объемов. Достигнутый показатель в 1,75 миллиона тонн превысил закупки 1,737 миллиона тонн в декабре 2022 года. Активные закупки Европой российского СПГ эксперты объясняют отсутствием санкций против этого вида топлива.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о «совсем оборзевших» властях Украины

      Судья напал на футболиста с ножом во время матча

      Путин заявил о зависимости будущего России от боевой работы участников СВО

      В России рассказали о потере Украиной на Днепре четверти всех морпехов

      Путин пообещал обязательно посещать новые регионы России

      Одна страна возобновила закупки СПГ у России после трехмесячного перерыва

      В Крыму назвали «опиумом для украинцев» план Киева по захвату полуострова

      Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о диктатуре

      В Иране начали готовить соглашение с Россией в сфере информационной безопасности

      Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости