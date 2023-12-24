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00:36, 25 декабря 2023Бывший СССР

Бойца «Кракена» поразила тактика России на передовой

Боец «Кракена»: Россия подготовила линию обороны, которую невозможно прорвать

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия подготовила шикарную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления. Об этом заявил боец батальона «Кракен» в интервью журналисты Роману Бебеху.

По его словам, контрнаступление сразу началось не по плану, в частности, не было согласованности действий у различных подразделений. Из-за этого, в частности, были высокие потери.

Контрнаступление ВСУ началось летом этого года, однако почти никаких результатов украинская сторона достичь не смогла. На фоне неудачи Украины российская армия вполне может начать собственное широкомасштабное наступление, считают российские военные эксперты. По их мнению, это продиктовано логикой войны.

По оценкам российской стороны, потери ВСУ в ходе контрнаступления составили почти 200 тысяч человек.

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      Марина Совина
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