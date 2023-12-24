Россиянка расправилась с отказавшимся покормить животных супругом

В Башкортостане россиянка расправилась с проигнорировавшим просьбу мужем

В Республике Башкортостан арестовали 39-летнюю россиянку, подозреваемую в расправе над 52-летним супругом. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступлению предшествовало совместное распитие алкогольных напитков, в ходе которого выяснилось, что мужчина проигнорировал просьбу жены покормить их общих животных. В результате возник спор, закончившийся скандалом. Женщина вооружилась кухонным ножом и нанесла удар в грудь супруга.

Ближе к ночи бездыханного мужчину обнаружил сосед, который сообщил об этом своей матери, и она вызвала скорую помощь. На место прибыли и сотрудники полиции. Супруга потерпевшего созналась в содеянном.

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