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13:58, 24 декабря 2023Моя страна

Сахалинец показал популярное туристическое место с нового ракурса

Житель Южно-Сахалинска Андрей Кафкан показал останец Лягушка с нового ракурса

Кадр: Alex Meters / YouTube

Житель Южно-Сахалинска Андрей Кафкан совершил восхождение на гору Комиссаровка в окрестностях села Весточка и показал популярное туристическое место с нового ракурса. Его фотографию публикует KP.RU.

Высота горы, на которую поднялся сахалинец, составляет 717 метров над уровнем моря. «Тем, кто уже пару десятков раз поднялся на останец Лягушка, будет интересен подъем на данную вершину, и предоставлена возможность взглянуть на нее с новой, в прямом смысле этого слова, стороны», – рассказал путешественник.

Кафкан также отметил, что наибольший интерес вызывает плато с большим количеством скальных массивов необычных форм. По его словам, именно оттуда открывается живописный вид на долину реки Комиссаровки. При этом на размещенном снимке среди деревьев на соседнем отроге можно увидеть и Лягушку.

В ноябре жителям Сахалина предложили дать названия трем новым горнолыжным трассам, которые откроются в спортивно-туристском комплексе «Горный воздух» в текущем году.

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      Карина Черных
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