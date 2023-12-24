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12:23, 24 декабря 2023Силовые структуры

Следователи завели дело из-за растерзанного стаей собак россиянина

На Чукотке возбудили дело из-за растерзанного стаей собак россиянина

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Чукотском автономном округе следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на россиянина. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 декабря возле жилого дома в городе Певек стая бездомных собак атаковала мужчину. В результате нападения он получил множественные укушенные раны головы и конечностей. Растерзанного стаей россиянина быстро доставили в больницу, но, несмотря на все старания, медикам не удалось его спасти.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

13 декабря в Новом Уренгое стая бродячих собак набросилась на ученицу третьего класса. Происшествие попало на видео. Ребенка спасло вмешательство прохожего.

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      Владимир Седов
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