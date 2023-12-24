Сотрудника Росгвардии задержали за преступления 17-летней давности

Хинштейн: сотрудника Росгвардии задержали в Дагестане за расстрелы в 2006 году

Сотрудника вневедомственной службы охраны Росгвардии задержали в Дагестане по подозрению в преступлениях 17-летней давности. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, 54-летнего майора полиции из Кизилюрта заподозрили в том, что он летом 2006 года лишил жизни отца и сына на федеральной трассе «Кавказ» путем расстрела. Кроме того, задержанный может быть причастен еще к одному покушению.

Уточняется, что в тот период подозреваемый работал инспектором службы отдела вневедомственной охраны УМВД Кизилюрта. «Задержание майора произошло по месту службы (он служит в роте ОВО по охране Миатлинской ГЭС) при содействии самой же Росгвардии», — добавил Хинштейн.

По информации депутата, правоохранители возбудили уголовные дела по части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222 УК РФ.

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