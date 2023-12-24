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03:45, 24 декабря 2023Мир

ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за поставки оружия ХАМАС

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали ответственного за поставки оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела совместную операцию со Службой общей безопасности (ШАБАК), в ходе которой был ликвидирован ответственный за поставки оружия член палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Уточняется, что речь идет о высокопоставленном представителе группировки Хасане аль-Атраше, отвечавшем за производство, закупку и снабжение бойцов оружием. Израильские военные самолеты нанесли удар по автомобилю, в котором он передвигался на юге сектора Газа.

В ЦАХАЛ рассказали, что аль-Атраш был организатором контрабандных поставок оружия из разных стран на территорию анклава. Кроме того, он также принимал участие в поставках вооружения на Западный берег реки Иордан.

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      Марина Совина
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