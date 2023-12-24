Тысячи жителей Сочи остались без света из-за непогоды

МЧС: в Сочи 11 тысяч человек остались без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП

В Сочи более 11 тысяч человек остались без света после повреждения линии электропередачи (ЛЭП) из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Электроснабжение нарушилось в четырех районах курортного города после того, как сильный ветер повредил провода. Уточняется, что в общей сложности сбои затронули 11,8 тысячи человек.

Кроме того, ветер сорвал крыши с восьми жилых домов, их жители отказались от расселения. «Привлекается от РСЧС 119 человек, 40 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Ранее жителей Сочи предупредили о возможном формировании смерчей в акватории города до 25 декабря. Ожидается сильное волнение моря, а высота волн может достигать 4,5 метра. Также в Сочи пройдут ливни с грозами, возможны паводки на реках.