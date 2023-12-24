Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:43, 24 декабря 2023Среда обитания

Тысячи жителей Сочи остались без света из-за непогоды

МЧС: в Сочи 11 тысяч человек остались без электроснабжения из-за повреждения ЛЭП
СюжетСмерч в Сочи

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Сочи более 11 тысяч человек остались без света после повреждения линии электропередачи (ЛЭП) из-за непогоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Электроснабжение нарушилось в четырех районах курортного города после того, как сильный ветер повредил провода. Уточняется, что в общей сложности сбои затронули 11,8 тысячи человек.

Кроме того, ветер сорвал крыши с восьми жилых домов, их жители отказались от расселения. «Привлекается от РСЧС 119 человек, 40 единиц техники», — добавили в ведомстве.

Ранее жителей Сочи предупредили о возможном формировании смерчей в акватории города до 25 декабря. Ожидается сильное волнение моря, а высота волн может достигать 4,5 метра. Также в Сочи пройдут ливни с грозами, возможны паводки на реках.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский-боксер чемпион Родионов погиб в ДТП после похорон матери. Что известно о страшной аварии?

      Развеян миф об опасном для здоровья излучении от мобильных телефонов

      Тарасова рассказала о раздражающих указаниях во время комментирования

      Помогать с жильем российским сиротам будут по-новому

      СК возбудит дело после отравления детей водой в лагере в Евпатории

      Ученые выяснили местоположение царства Пунт

      Следователи завели дело из-за растерзанного стаей собак россиянина

      Названа страна с самым дешевым новогодним блюдом

      Студенты-бакалавры перестали понимать художественную литературу

      Факельное шествие рабочих на заводе в Германии попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости