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10:10, 24 декабря 2023Среда обитания

Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем и сильных штормах

В Сочи спрогнозировали смерчи над морем и сильные штормы до 25 декабря

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Жителей Сочи предупредили о том, что до 25 декабря в регионе прогнозируется формирование смерчей и сильные штормы в акватории города. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, пишет РИА Новости.

Это означает, что в это время ожидается сильное волнение моря, а высота волн может достигать 4,5 метра.

«Сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, с отложением снега и гололедицей на дорогах. В горах очень сильный снег. Сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду», — говорится в сообщении МЧС.

Помимо этого, в ведомстве предупредили об опасности нахождения в горах высотой более 1,5 тысячи метров из-за риска схода лавин.

Ранее стало известно, что в Сочи шквалистый ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома. Вечером 23 декабря началось усиление ветра, пошел град. В городе повалены деревья, спасатели ликвидируют последствия удара стихии.

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      Анастасия Астахова
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