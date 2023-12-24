Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем и сильных штормах

В Сочи спрогнозировали смерчи над морем и сильные штормы до 25 декабря

Жителей Сочи предупредили о том, что до 25 декабря в регионе прогнозируется формирование смерчей и сильные штормы в акватории города. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, пишет РИА Новости.

Это означает, что в это время ожидается сильное волнение моря, а высота волн может достигать 4,5 метра.

«Сильные дожди, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег и снег, в предгорьях с сильным налипанием на проводах и деревьях, с отложением снега и гололедицей на дорогах. В горах очень сильный снег. Сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду», — говорится в сообщении МЧС.

Помимо этого, в ведомстве предупредили об опасности нахождения в горах высотой более 1,5 тысячи метров из-за риска схода лавин.

Ранее стало известно, что в Сочи шквалистый ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома. Вечером 23 декабря началось усиление ветра, пошел град. В городе повалены деревья, спасатели ликвидируют последствия удара стихии.