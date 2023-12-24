В Госдуме оценили одностороннее расширение границ США в Арктике

Глава комитета ГД Харитонов назвал недопустимым расширение границ США в Арктике

Расширение границ США в Арктике недопустимо. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов.

Он указал, что заявления Вашингтона об увеличении собственной части континентального шельфа в Арктике ведут к усилению напряженности. «Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия», — объяснил законотворец.

Депутат напомнил, что заявку России на арктические территории рассматривала подкомиссия Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее в Госдепартаменте объявили, что увеличили континентальный шлейф в Арктике и Беринговом море. По данным Bloomberg, за счет этого США рассчитывает получить доступ к минералам для производства аккумуляторов для электрокаров, а также к месторождению нефти и газа.

Упомянутая зона Арктики и Берингова моря имеет растущее стратегическое значение — помимо Америки, на нее претендуют Россия и Канада.