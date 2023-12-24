В Киеве прокомментировали отказ журналиста вернуться на родину после саммита ЕС

Бежавший украинский журналист Печий подписывал заявление с обещанием вернуться

В Киеве прокомментировали отказ телеведущего Алексея Печия вернуться на родину после саммита Европейского союза (ЕС). Исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что действия журналиста неправомерны.

И.о. главы Минкульта отметил, что каждый, кто выезжает за границу, подает большой пакет документов и подписывает обязательство вернуться по завершению своих задач.

«Алексей Печий тоже подписывал такое заявление, его действия являются не только неправомерными, но и характеризуют его как человека и гражданина», — подчеркнул Карандеев. Он также опубликовал обращение журналиста, в котором он просил содействовать в пересечении границы с целью поездки на саммит ЕС 14-15 декабря и обязывался вернуться на Украину к 22 декабря.

Накануне стало известно, что Печий поехал на саммит Европейского союза в Брюсселе и не стал возвращаться на родину. Украинский журналист получил аккредитацию на встречу лидеров стран ЕС и «решил сбежать из страны». Сам телеведущий сообщил, что подобное решение далось ему непросто. Свое бегство из Украины он связал с изменением отношения к его стране на Западе.

