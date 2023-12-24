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15:48, 24 декабря 2023Россия

В Петербурге мужчина потушил снегом горящую женщину

В Петербурге прохожий потушил снегом женщину, которая загорелась

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге прохожий мужчина потушил снегом женщину, которая начала гореть. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

После случившегося пострадавшую доставили в больницу со множеством ожогов. Известно, что она состояла на учете в психоневрологическом диспансере, а ее мать рассказала, что две недели назад дочь получила выписку из налоговой с большим долгом. По мнению родственницы женщины, именно большая задолженность могла спровоцировать обострение состояния. Отмечается, что пострадавшая нигде не работала.

Ранее в Челябинске мужчина захотел оформить инвалидность после перенесенного инсульта и устроил погром в кабинете врача.

В середине декабря стало известно, что студентка из Нижнего Новгорода заснула в общежитии под электроодеялом, а проснулась от того, что прибор загорелся.

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      Анастасия Астахова
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