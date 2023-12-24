В Польше начнут проверять «украинских бугаев»

Журналист Важеха: польские власти начнут проверять украинцев призывного возраста

В Польше начнут проверять находящихся в стране украинцев призывного возраста, чтобы помочь Киеву с мобилизацией граждан. Об этом заявил польский журналист Лукаш Важеха на своей странице в соцсети X.

«Я так понимаю, Польша в рамках помощи Украине начнет проверять украинских бугаев, которые находятся в Польше, хотя должны быть на Украине?» — написал он, подчеркнув, что «прекрасно понимает» такое решение Варшавы.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил о планах мобилизовать украинцев, покинувших страну. Он предупредил, что всех нежелающих вернуться на родину ждут санкции, но не уточнил, какие именно.