В США сочли фундаментальной ошибкой решение союзника по Украине

Nikkei: передача Японией США ракет комплекса Patriot для Украины стало ошибкой

Американские эксперты сочли фундаментальной ошибкой решение Японии передать США зенитные ракеты комплекса Patriot в качестве косвенной помощи для Украины. Об этом они заявили в интервью Nikkei Asia.

Бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Элдридж Колби отметил, что японский премьер-министр Фумио Кисида принял неверное решение, пойдя на поводу у своего союзника, администрации президента Джо Байдена, которая отдает приоритет Европы.

Он также раскритиковал американскую политику по Украине. По его словам, Вашингтон передал Киеву вооружения, которые не сможет заместить у себя. Кроме того, украинский конфликт отвлекает военно-промышленный комплекс США от решения более важных стратегических задач.

Эксперт Джениффер Каванах указала, что Японии не хватает зенитно-ракетных комплексов для защиты своих аэродромов, при этом Токио отдает Соединенным Штатам ценные вооружения, создавая высокие риски для собственного государства.

«Это кое-что говорит об администрации Байдена. Они готовы в приоритетном порядке вооружать Украину за счет Азии, не взирая на собственные заявления о том, что Азия является главным театром военных действий для Штатов», — сказала она.

22 декабря Белый дом подтвердил принятое Японией решение передать США ракеты для Зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан.

