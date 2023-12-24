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03:12, 25 декабря 2023Мир

В США за пять дней попали 50 тысяч нелегальных мигрантов

CBS: власти США за пять дней насчитали 50 тысяч нелегальных мигрантов

Фото: Jon Putman/Keystone Press Agency/Global Look Press

За пять дней прошедшей недели на территорию США попали 50 тысячи нелегальных мигрантов. Об этом сообщает CBS со ссылкой на данные властей.

Например, через приграничный город Дель-Рио (штат Техас) в США за сутки попали рекордные 6,4 тысячи мигрантов.

Еще 1,5 тысячи мигрантов ожидают оформления на пограничных пунктах по предварительной записи через мобильное приложение.

CBS отмечает, что непрекращающийся поток беженцев оказывает колоссальную нагрузку как на приграничные штаты, так и штаты внутри страны, которые принимают мигрантов.

Невозможность справиться с потоком беженцев стало причиной критики нынешней администрации Белого дома во главе с Джо Байденом. Республиканская оппозиция в предвыборный год заставляет демократов отчитываться за неудачи на границе, заблокировав к тому же голосование по выделению помощи Украине.

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      Марина Совина
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