ВСУ обстреляли здание школы в Донецке из артиллерии натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Кировском районе Донецка. Об этом в воскресенье, 24 декабря, в своем Telegram-канале сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, ВСУ вели артиллерийский обстрел из орудий 155-миллиметровых орудий натовского калибра. Всего украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке. В результате атаки пострадала школа №85. Учебное заведение получило многочисленные повреждения, в частности пострадало остекление здания.

22 декабря Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими военными юго-запада Донецка снаряд упал на территорию детского сада на улице Кирова.