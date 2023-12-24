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17:07, 24 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли здание школы в Донецке

ВСУ обстреляли здание школы в Донецке из артиллерии натовского калибра

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в Кировском районе Донецка. Об этом в воскресенье, 24 декабря, в своем Telegram-канале сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, ВСУ вели артиллерийский обстрел из орудий 155-миллиметровых орудий натовского калибра. Всего украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке. В результате атаки пострадала школа №85. Учебное заведение получило многочисленные повреждения, в частности пострадало остекление здания.

22 декабря Кулемзин сообщил, что при обстреле украинскими военными юго-запада Донецка снаряд упал на территорию детского сада на улице Кирова.

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      Владимир Седов
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