Американская авиакомпания вынудила пассажира с параличом ползти до своего кресла

USA Today: авиакомпания Delta вынудила пассажира с параличом ползти до кресла

Пассажир американской авиакомпании Delta Airlines с параличом ног не получил помощь бортпроводников и был вынужден ползти до своего кресла в самолете. Об этом сообщает портал USA Today.

Шон Чанг, прикованный к инвалидной коляске, вылетал из Атланты в Лос-Анджелес 3 ноября. За 10 минут до вылета он узнал, что перевозчик не смог выделить ему место у прохода, потому что якобы не получил запрос на дополнительную помощь пассажиру с инвалидностью.

Авиакомпания предложила Чангу полететь следующим рейсом, но тот отказался. Он объяснил журналистам, что перестает есть и пить за 24 часа до полета, поэтому перенос отправления был бы ему неудобен. В итоге мужчине пришлось ползком добираться до своего места.

Он рассказал, что это было чрезвычайно унизительное испытание, «особенно когда ты лежишь на полу, и все смотрят на тебя сверху вниз». Delta вернула Чангу деньги за билет, а также предоставила ему дополнительные мили, но мужчину это не удовлетворило. Американец заявил, что авиакомпании должны сталкиваться с более суровыми санкциями, если они доставляют пассажирам-инвалидам такие неудобства.

Ранее мужчина с рассеянным склерозом получил гнойную рану на рейсе британской авиакомпании British Airways после того, как его вывезли из самолета на тележках для еды. По прибытии лайнера выяснилось, что в аэропорту не было лифта для помощи пассажирам в инвалидных колясках, поэтому мужчине потребовались раздвижные носилки.