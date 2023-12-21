CBS: пассажир с инвалидностью получил гнойную рану на рейсе British Airways

Пассажир с инвалидностью получил гнойную рану на рейсе британской авиакомпании British Airways после того, как его вывезли из самолета на тележках для еды. Подробностями истории поделилось издание CBS.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лондона в Ванкувер в 2022 году, однако известно о нем стало только сейчас. 63-летний Джеффри Шнайдерман (Geoffrey Schneiderman), страдающий рассеянным склерозом и передвигающийся в инвалидной коляске, рассказал журналистам, что он собирался навестить в Канаде семью и провести там отпуск.

Шнайдерман добавил, что после приземления лайнера в международном аэропорту Ванкувера выяснилось, что там нет специального лифта, предназначенного для помощи пассажирам в инвалидных колясках при выходе из воздушного судна. После нескольких неудачных попыток вытащить мужчину из самолета на борт вызвали парамедиков.

Как пишет издание, медицинские работники положили Шнайдермана на раздвижные носилки и разместили их на двух тележках для еды. Во время перевозки по проходу тележки разъехались, и мужчина получил рану. Более того, сообщается, что на выходе из самолета пассажира на руках потащили в инвалидное кресло, из-за чего у него слетела обувь и начали спадать брюки.

В материале говорится, что большую часть отпуска Шнайдерман провел прикованным к постели, восстанавливаюсь после травмы ноги, из-за которой у него образовалась гнойная рана. Пострадавший признался, что лечение, которое позволило ему избежать ампутации конечности, занимало почти все его время.

После нескольких месяцев переговоров с British Airways пассажир договорился о выплате ему компенсации в размере до 1,5 тысячи фунтов стерлингов (около 172 тысяч рублей).

Ранее сотрудники канадской авиакомпании WestJet вынудили пассажирку-инвалида с параличом ног подниматься в самолет самостоятельно. По ее словам, на взлетной полосе находился специальный пандус, однако сотрудники перевозчика не посчитали нужным им воспользоваться.

