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07:14, 25 декабря 2023Мир

В США оценили возможности НАТО против России

Экс-разведчик США Риттер назвал несравнимыми силы НАТО и армии России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не выдержит прямого столкновения с Россией. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер подчеркнул, что НАТО утратила доверие. Организация отталкивалась от идеи, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. «Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная», — отметил он.

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      Марина Совина
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