Экс-разведчик США Риттер назвал несравнимыми силы НАТО и армии России

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что НАТО полностью утратила репутацию грозной силы и не выдержит прямого столкновения с Россией. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Риттер подчеркнул, что НАТО утратила доверие. Организация отталкивалась от идеи, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. «Но выясняется, что это оружие — мусор, а армия у НАТО бесполезная», — отметил он.