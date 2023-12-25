Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:32, 25 декабря 2023Силовые структуры

Безработная россиянка расправилась со знакомым и сама во всем призналась

В Свердловской области осудят женщину, которая зарезала знакомого

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении безработной 44-летней женщины, которая расправилась с 50-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Она проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Женщина свою вину признала. Ее дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения про существу.

По версии следствия, в ночь на 25 сентября в одной из деревень Артинского района обвиняемая пришла в дом к знакомому и нанесла ему смертельный удар ножом. Как пояснил «Ленте.ру» глава пресс-службы регионального УМВД России Валерий Горелых, ранее она не была судима. Женщина, осознав содеянное, сама решила признаться в приступлении, пояснив сыщикам, что ее замучила совесть, отметил Горелых.

Ранее в Екатеринбурге к восьми годам строгого режима приговорили 40-летнего россиянина за похищение супруги с применением насилия и оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД Ирана выразил протест Москве. Тегеран не устроила позиция России по трем спорным островам в Персидском заливе

      Набиуллина рассказала об «экзотичной» льготной ипотеке

      В ЛНР сообщили об отражении более сотни атак ВСУ за неделю

      Минсельхоз подтвердил сроки снижения цен на яйца

      Набиуллина отреагировала на статус «разрушитель года»

      Победительница популярного шоу на ТНТ назвала самое сложное испытание на проекте

      Большинство топ-менеджеров в России собралось увольняться

      В Петербурге четыре человека избили курьера и распылили перцовый газ

      Мантуров назвал условия для удешевления российских автомобилей

      Врачи в России заявили о проблеме переработок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости