Безработная россиянка расправилась со знакомым и сама во всем призналась

В Свердловской области осудят женщину, которая зарезала знакомого

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении безработной 44-летней женщины, которая расправилась с 50-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Она проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Женщина свою вину признала. Ее дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения про существу.

По версии следствия, в ночь на 25 сентября в одной из деревень Артинского района обвиняемая пришла в дом к знакомому и нанесла ему смертельный удар ножом. Как пояснил «Ленте.ру» глава пресс-службы регионального УМВД России Валерий Горелых, ранее она не была судима. Женщина, осознав содеянное, сама решила признаться в приступлении, пояснив сыщикам, что ее замучила совесть, отметил Горелых.

Ранее в Екатеринбурге к восьми годам строгого режима приговорили 40-летнего россиянина за похищение супруги с применением насилия и оружия.

