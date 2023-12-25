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17:21, 25 декабря 2023Культура

Быков обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента

Быков обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российский писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов) обжаловал штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы, пишет РИА Новости.

«В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — заявила собеседница агентства.

В июне Никулинский суд Москвы назначил Быкову штраф в размере 40 тысяч рублей за административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

О внесении Минюстом России писателя в реестр СМИ-иноагентов стало известно 29 июля 2022 года.

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