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20:41, 25 декабря 2023Спорт

Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

Экс-хоккеист молодежной сборной России Дидковский завершил карьеру в 21 год
Иван Дидковский

Иван Дидковский. Кадр: МХЛ / YouTube

Российский хоккеист Иван Дидковский в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) объявил о завершении карьеры в возрасте 21 года.

«Хочу сообщить о том, что из-за состояния здоровья я завершаю свой путь игрока в хоккее. Хочу поблагодарить всех партнеров, тренеров, персонал команд, с кем мне посчастливилось играть и работать!» — отметил россиянин. Он не уточнил, о каких именно проблемах идет речь.

Последним клубом бывшего игрока молодежной сборной Росии Дидковского в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) был «Сочи». В составе команды он в сезоне-2022/23 провел 17 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. .

Дидковский получал приглашение в молодежную сборную России на отмененный молодежный чемпионат мира 2020 года. Он также становился обладателем Кубка Харламова вместе с молодежной командой «Динамо».

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      Алексей Гусев
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