Директор российского предприятия растратил из бюджета почти 20 миллионов рублей

В Свердловской области осудят главу МУП и бухгалтера за растрату 19,5 млн рублей

В Свердловской области прокуратура направила в суд уголовное дело о растрате более 19,5 миллиона рублей и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Обвиняемыми по нему проходят бывший директор и ведущий бухгалтер муниципального унитарного предприятия (МУП) «Тепловодоснабжение Каменского городского округа». Прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемых этой суммы. Их дело передали в Каменский районный суд для рассмотрения по существу.



По версии следствия, с декабря 2020-го по май 2022 года обвиняемые крали деньги МУП при помощи корпоративных банковских карт предприятия. Они снимали наличные деньги с расчетных счетов и совершали на них покупки, а также перечисляли средства организации на счета аффилированных лиц. Таким образом они нанесли ущерб, который оценивается в более чем 19,5 миллиона рублей.

Ранее сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю выявили факт крупного мошенничества с бюджетными средствами в Быстринском районе, в преступлении подозревается депутат местной думы.