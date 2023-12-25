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14:22, 25 декабря 2023Забота о себе

Россиянам назвали всегда актуальную деталь интерьера квартиры

Фото: Kyoshi Reyes / Unsplash

Правильно подобранные обои — залог удачного дизайна интерьера жилья, считает основатель архитектурно-строительного бюро Flatsdesign Евгения Матвеенко. В комментарии «Ленте.ру» она назвала типы обоев, которые никогда не выйдут из моды.

Текстильные обои способны сделать любое помещение современным вне зависимости от стремительно меняющейся моды на интерьеры, рассказала дизайнер. Тем более что, по ее словам, существует масса разновидностей: флизелиновые, бумажные, виниловые.

Основа может быть разной, поверхность всегда тканевая. Обычно это лен, шелк, джут, фетр, велюр. Такие обои не только красивые и натуральные, они обладают и звукоизолирующим свойством, устойчивы к истиранию, некоторые виды текстильных обоев можно даже мыть. Они скорее выйдут из строя, чем из моды, а недостаток у них один — цена

Евгения Матвеенкодизайнер интерьеров
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Также, по мнению собеседницы «Ленты.ру», всегда актуальны и однотонные обои. Они станут хорошей базой для любого интерьера. Стены с однотонными обоями можно украсить декором, картинами, постерами. «Бежевый, белый, светло-серый — те оттенки, которые используют в большинстве отелей, ведь обстановка в них призвана быть универсальной и нравиться всем. Кроме того, она позволяет в любой момент легко сместить акценты и освежить интерьер с минимумом затрат и усилий», — прокомментировала Матвеенко.

В заключение дизайнер призвала даже не думать о покупке фотообоев в квартиру или дом. По ее мнению, они способны испортить вид любого помещения.

Ранее Евгения Матвеенко указала на главные промахи в оформлении интерьера квартиры. В частности, она призвала отказаться от светлой мебели, требующей постоянных и дорогостоящих чисток.

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      Вера Владзиевская
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