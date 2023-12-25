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15:50, 25 декабря 2023Путешествия

Еще одна российская авиакомпания получила разрешения на полеты в Пекин

ТАСС: авиакомпания «Россия» возобновит полеты в Пекин с 28 декабря

Фото: Unsplash

Авиакомпания «Россия» получила необходимые разрешения на полеты в Пекин. О том, что еще один российский перевозчик будет доставлять туристов в столицу Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что «Россия» возобновит полеты в Пекин с 28 декабря. В этот день планируются рейсы из Иркутска и Красноярска, а рейс из Владивостока вылетит 29-го.

По данным источника, рейсы из Красноярска будут выполняться три раза в неделю, из Иркутска — четыре раза в неделю, а из Владивостока — пять раз в неделю.

Ранее авиакомпания «Россия» получила уведомление от аэропорта Пекина Дасин об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Пассажиров без взимания дополнительной платы пересадили на другие рейсы группы «Аэрофлот».

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      Марина Черняк
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