Еще одна российская авиакомпания получила разрешения на полеты в Пекин

ТАСС: авиакомпания «Россия» возобновит полеты в Пекин с 28 декабря

Авиакомпания «Россия» получила необходимые разрешения на полеты в Пекин. О том, что еще один российский перевозчик будет доставлять туристов в столицу Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что «Россия» возобновит полеты в Пекин с 28 декабря. В этот день планируются рейсы из Иркутска и Красноярска, а рейс из Владивостока вылетит 29-го.

По данным источника, рейсы из Красноярска будут выполняться три раза в неделю, из Иркутска — четыре раза в неделю, а из Владивостока — пять раз в неделю.

Ранее авиакомпания «Россия» получила уведомление от аэропорта Пекина Дасин об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Пассажиров без взимания дополнительной платы пересадили на другие рейсы группы «Аэрофлот».

