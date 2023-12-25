ФСБ изъяла у россиянина взрывчатку и боеприпасы

В Ростовской области ФСБ нашла у 60-летнего мужчины взрывчатку и боеприпасы

В Ростовской области ФСБ пресекла преступную деятельность 60-летнего россиянина. Об этом в понедельник, 25 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным силовиков, житель Матвеево-Курганского района хранил дома взрывчатые устройства и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

Найденные у мужчины взрывчатку и боеприпасы изъяли.

12 декабря сообщалось, что сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили взрывчатые вещества, мины и боеприпасы в двух домах в селе Семеновка Мелитопольского района Запорожской области.