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19:28, 25 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ изъяла у россиянина взрывчатку и боеприпасы

В Ростовской области ФСБ нашла у 60-летнего мужчины взрывчатку и боеприпасы

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростовской области ФСБ пресекла преступную деятельность 60-летнего россиянина. Об этом в понедельник, 25 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным силовиков, житель Матвеево-Курганского района хранил дома взрывчатые устройства и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

Найденные у мужчины взрывчатку и боеприпасы изъяли.

12 декабря сообщалось, что сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии обнаружили взрывчатые вещества, мины и боеприпасы в двух домах в селе Семеновка Мелитопольского района Запорожской области.

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      Владимир Седов
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