Гараж с двумя людьми внутри обрушился в российском городе

В Иваново на улице Ермака обрушился гараж, два человека не удалось спасти

В Иваново на улице Ермака обрушился гараж, внутри которого находились два человека. Об этом сообщило управление МЧС по Ивановской области.

По данным министерства, двух человек спасти не удалось. Спасатели продолжают разбор завалов гаража, также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

О причинах обрушения не сообщается. Прокуратура Ивановской области в Telegram-канале сообщила о начатой после происшествия проверки.

Ранее в Сочи на территории Сириуса из-за утечки бытового газа произошел взрыв в шестиэтажном жилом доме. Из-за ЧП были расселили 13 квартир, в пункты временного размещения в отеле «Гамма Сириус» поместили шесть человек.