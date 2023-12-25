Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:40, 25 декабря 2023Россия

Гараж с двумя людьми внутри обрушился в российском городе

В Иваново на улице Ермака обрушился гараж, два человека не удалось спасти
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: ГУ МЧС России по Ивановской области

В Иваново на улице Ермака обрушился гараж, внутри которого находились два человека. Об этом сообщило управление МЧС по Ивановской области.

По данным министерства, двух человек спасти не удалось. Спасатели продолжают разбор завалов гаража, также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

О причинах обрушения не сообщается. Прокуратура Ивановской области в Telegram-канале сообщила о начатой после происшествия проверки.

Ранее в Сочи на территории Сириуса из-за утечки бытового газа произошел взрыв в шестиэтажном жилом доме. Из-за ЧП были расселили 13 квартир, в пункты временного размещения в отеле «Гамма Сириус» поместили шесть человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД Ирана выразил протест Москве. Тегеран не устроила позиция России по трем спорным островам в Персидском заливе

      Министру обороны Украины предрекли роль врага страны в истории

      Неизвестный похитил российскую пенсионерку в багажнике автомобиля

      В регионах России начали пересматривать позицию по запрету абортов

      Предсказано мрачное будущее рынка недвижимости

      В главной российской «кубышке» закончились деньги на самолеты

      Российские спецназовцы взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

      Российская фигуристка показала фото в обтягивающем коротком платье с декольте

      В Рособрнадзоре ответили на вопрос о глобальных изменениях в ЕГЭ

      Гараж с двумя людьми внутри обрушился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости