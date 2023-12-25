Таунхаус из фильма «Один дома» выставили на продажу

NYP: таунхаус из сиквела «Один дома» решили продать за 6,7 миллиона долларов

Таунхаус со съемок фильма «Один дома 2: Затерянные в Нью-Йорке» решили продать за 6,7 миллиона долларов. Об этом пишет издание New York Post (NYP).

Выставленный на продажу дом из сиквела «Один дома» располагается в Верхнем Вест-Сайде рядом с Центральным парком на Манхэттене. В нем есть эркеры и терраса, высокие потолки украшены лепниной. В таунхаусе оборудован винный погреб с климат-контролем, а во дворе разбит сад.

Нынешние хозяева приобрели его в 2009 году за 4,7 миллиона долларов. В апреле, когда лот впервые появился на торгах, за особняк с четырьмя спальнями и пятью ванными просили почти на миллион долларов больше, но из-за высокой процентной ставки спрос был невелик. Ситуация изменилась пару недель назад, рассказал риелтор, называя объект не иначе как культовым. Несмотря на то, что фильм вышел в прокат в 1992 году, хозяева дома до сих пор получают на Рождество письма и открытки от поклонников киноленты.

По сюжету классической рождественской комедии в этом таунхаусе жил дядя главного героя Кевина. Пока родственник был в отъезде, мальчик соорудил в его доме десятки опасных ловушек, чтобы поймать преследовавших его бандитов.

Ранее от своего особняка в Нью-Джерси избавился актер Джо Пеши, в том числе сыгравший роль мокрого бандита во франшизе «Один дома». Пеши купил объект в 1994 году за 850 тысяч долларов. В 2022 году он смог выручить за дом уже пять миллионов долларов.