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16:07, 25 декабря 2023Среда обитания

Идею ввести льготную ипотеку с разными ставками по регионам оценили

Эксперт Сырцов поддержал введение льготной ипотеки с разными ставками в регионах
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Введение льготной ипотеки с разными ставками в различных регионах России благотворно повлияет на рынок недвижимости. Такое мнение высказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, реализация данной идеи, которая сейчас обсуждается российскими властями, поможет развитию строительной отрасли в регионах страны, а также позволит улучшить жилищные условия россиян. «Поддерживаю внедрение льготной ипотеки с дифференцированными ставками в зависимости от субъекта РФ. Высокий минимальный первый взнос защитит финансовую систему от недисциплинированных заемщиков, сократит объем просроченных платежей», — убежден Сырцов.

Специалист отметил, что внедрение льготной ипотеки с разными ставками по регионам является компромиссным вариантом, гораздо больше отвечающим текущей экономической обстановке, чем полный отказ от льготной ипотеки. Вместе с тем, добавил он, в крупных городах страны стоит вновь повысить лимиты льготного кредитования либо хотя бы вернуть комбинированную ипотеку с государственной поддержкой. Еще одна мера, необходимость в которой видит Сырцов — активное развитие региональных субсидированных программ для учителей, врачей и научных специалистов.

Ранее в этот же день глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека не станет экзотикой благодаря адресным программам.

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      Полина Кислицына
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