Иранские автомобили разрешили продавать в России

Автомобили иранской компании SAIPA получили разрешение на продажу в России

Иранский автопроизводитель SAIPA получил специальное разрешение ОТТС (одобрение типа транспортного средства), которое позволит компании продавать машины в России. Об этом рассказал представитель официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси», передает Autonews.

Получить необходимую сертификацию компания должна была раньше. По словам представителя дистрибьютора, в процессе сертификации машин фирма столкнулась с неожиданными требованиями, из-за чего реализацию отложили.

В первое время на рынке будут представлены две модели. Одна из них — кросс-хетч Quik, родственный Lada Granta. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 лошадиных сил. Стоимость машины составит примерно 1,5-1,6 миллиона рублей.

Кроме того, россияне смогут приобрести седан Saina S, созданный на платформе Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Силовая установка идентична кросс-хетчу. Эксперты ждут, что Saina будет самой доступной моделью SAIPA в России. Цены на авто стартуют от 1,22 миллиона рублей. Также в России может появиться четырехдверный Shahin, созданный на базе Toyota B по цене 2,05 миллиона рублей.

В августе российский посол в Тегеране Алексей Дедов, автоконцерн Iran Khodro собирался к концу марта 2023-го поставить в Россию две тысячи автомобилей, а SAIPA — более 20 тысяч машин. Однако продажи пришлось отложить, так как холдинги недооценили сложности, связанные с самостоятельной продажей машин.