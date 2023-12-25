В российском городе рысь поселилась в доме

В Иркутске в подвале дома нашли дикую рысь

В Иркутске в жилом пятиэтажном доме поселилась дикая рысь. Она несколько дней пряталась в подвале, сообщает местное управление МВД России.

По информации «Фонтанки», дом, в котором нашли дикое животное, находится рядом со школой. На вызов жильцов приехали полицейские и сотрудники питомника. Обыскав подвал, они заметили останки котят и кошки. Поймать зверя удалось благодаря ловушке.

В данный момент рысь находится в питомнике. Ее хотят откормить и выпустить на волю, но последнее слово останется за Службой по охране животного мира.

Ранее в другом российском городе, Омске, полицейские поймали косулю, застрявшую в металлических прутьях забора. Момент «задержания» дикого животного попал на видео.