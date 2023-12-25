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08:38, 25 декабря 2023Экономика

Врачи в России заявили о проблеме переработок

«Актион медицина»: 26 % врачей хотят уйти из медицины из-за переработок
Архивное

Архивное. Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Врачи в России хронически перерабатывают, и четверть из них (26 процентов) из-за этого хотят уйти из медицины. Об этом заявили эксперты профессиональных сервисов «Актион медицина» и «Врачи.рф», итоги их исследования приводит «Коммерсантъ».

В опросе участвовали 2113 респондентов, из которых 73 процента — врачи, 25 процента — представители среднего медперсонала, 1 процент — главврачи и их заместители. Почти половина (43 процента) из них работает в поликлиниках, а большая часть (81 процент) — в государственных учреждениях.

По словам опрошенных, больше, чем на одну ставку, работает более 75 процентов их коллег — так заявили 33 процента врачей и 38 процентов медсестер и медбратьев. Медики идут на переработки ради увеличения дохода (38 процентов) и решения проблемы нехватки рабочих рук (37 процентов). Диапазон переработок составляет от 2 до 250 часов в месяц. Менее 20 часов перерабатывают четверть (24 процента) респондентов, 20-40 часов — пятая часть (19,4 процента), от 40 до 60 часов — 12,8 процента, а более 60 — 25,3 процента.

Большая часть опрошенных призналась в усталости от переработок. Почти половина (51 процент) хотели бы работать меньше, а четверть (26 процентов) хотят из-за этого уйти из медицины Больше других хотят сменить профессию из-за переработок терапевты (28,3 процента) и анестезиологи-реаниматологи (28,7 процента).

Ранее в России предложили распространить стимулирующие выплаты на медиков, оказывающих услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в частных клиниках. Сейчас на поддержку от государства могут рассчитывать только врачи и средний медперсонал из государственных и муниципальных поликлиник и диспансеров, участвующих в программах ОМС. Представители Всероссийского союза пациентов (ВСП) указывают, что ради назначения выплат врачи увольняются из коммерческих клиник и уходят в государственные.

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      Вячеслав Агапов
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