В России предложили расширить выплаты медикам

Союз пациентов предложил ввести госвыплаты медикам из частных клиник

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил распространить стимулирующие выплаты на медиков, оказывающих услуги по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) в частных клиниках. Письмо с таким содержанием организация направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, узнали «Ведомости».

В России медицинская помощь по ОМС оказывается в государственных и частных больницах. При этом в негосударственных клиниках такие услуги получают более 4 млн человек, указано в письме. Однако на стимулирующие выплаты от государства могут рассчитывать только врачи и средний медперсонал из государственных и муниципальных поликлиник и диспансеров, участвующих в программах ОМС.

В ВСП увидели в этой ситуации дискриминацию медработников из частных клиник — они лишены выплат, так как трудоустроены в организации иной формы собственности. В то же время в некоторых районах в России негосударственным больницам приходится полностью покрывать спрос на услуги по ОМС, так как альтернативы в виде государственных клиник там нет. Представители союза указывают, что ради назначения выплат врачи увольняются из коммерческих клиник и уходят в государственные.

В ВСП считают, что государство ввело выплаты, чтобы устранить кадровый дефицит в госбольницах и привлечь туда врачей из коммерческих клиник. Однако текущий механизм устраняет нехватку врачей на одних территориях, но создает ее на других территориях, глобально не решая проблему.

Дополнительные ежемесячные выплаты для медработников были введены в России с 2023 года. В зависимости от специализации их размер варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

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