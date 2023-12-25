Названа причина нашествия косуль в российском городе

Минприроды Омской области: косули могли появиться в Омске из-за аномальной зимы

Аномальная зима могла способствовать нашествию диких косуль на Омск. Такое предположение в эфире ГТРК «Иртыш» высказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута.

В конце ноября в области шли ледяные дожди, после чего начались сильные морозы. Причиной массового появления косуль в городе мог стать и новый формат железнодорожных путей. Он не предусматривает специальных насыпей для миграции животных, подчеркнул замглавы областного Минприроды.

На сегодня в пригороде насчитывается больше тысячи косуль и еще около сотни в самом Омске. Зверей также видели в районе аэропорта и на пустырях. Для их отлова ведомством закуплены малотравматичные ружья-инъекторы и сети, сообщил чиновник.

Косули очень пугливы и, убегая от опасности, случайно калечат себя и попадают под машины, акцентирует внимание Палагута. Жителей Омска просят не приближаться к диким животным, а водителей — проезжать мимо на минимальной скорости.

Ранее омичи пожаловались на то, что город заполонили дикие косули. Животные оккупировали улицы и дороги российского города.