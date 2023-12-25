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16:12, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Госпитализированный Красовский рассказал о своем самочувствии

Попавший в больницу журналист Антон Красовский заявил, что жив и будет жить

Фото: Виктория Виатрис / ТАСС

Известный журналист, бывший директор вещания русскоязычного канала RT Антон Красовский, попавший в больницу, прокомментировал свое самочувствие. О состоянии он высказался в аудиосообщении, опубликованном в Telegram.

«Я жив, я буду жить, и даже не надейтесь», — заявил Красовский. Журналист также поблагодарил всех, кто поддержал его после госпитализации.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Красовский приходит в себя. Она также написала, что у журналиста «все будет хорошо».

О том, что Красовский попал в больницу, стало известно 25 декабря. Экс-сотрудник RT рассказал, что его госпитализировали после того, как он потерял сознание. Несколько украинских СМИ заявили, что журналист был отравлен. При этом никаких доказательств этой версии они не привели.

В сентябре Красовский жаловался на угрозы от неизвестных. По словам журналиста, он обнаружил у своей квартиры пакет, где были две коробки и угрожающее послание на его имя.

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      Олег Давыдов
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