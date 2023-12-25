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13:39, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о состоянии попавшего в больницу Красовского

Симоньян сообщила, что попавший в больницу Красовский приходит в себя

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Известный журналист, бывший директор вещания русскоязычного канала RT Антон Красовский, попавший в больницу, приходит в себя. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

«Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. (...) Все будет хорошо», — написала Симоньян.

О госпитализации Красовского стало известно ранее 25 декабря. Журналист рассказал, что сначала у него резко скрутило живот и появилась тошнота, после чего он потерял сознание. Его доставили в клинику. Позднее несколько украинских СМИ, комментируя состояние экс-сотрудника RT, заявили о его отравлении. При этом никаких доказательств этой версии они не привели.

В сентябре Красовский сообщил, что обнаружил у своей квартиры пакет, где были две коробки и угрожающее послание на его имя. В письме упоминался теракт в отношении дочери известного философа Александра Дугина, журналистки Дарьи Дугиной. Обе коробки были отправлены в ФСБ.

Антон Красовский был директором вещания RT с октября 2020 года. В октябре 2022 года канал приостановил сотрудничество с ним. Причиной стало высказывание журналиста об украинских детях.

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      Евгения Наумова
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