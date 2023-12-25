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12:43, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

На Украине заявили об отравлении Красовского

Kyiv Post со ссылкой на ГУР Украины: экс-директора RT Красовского отравили
Антон Красовский

Антон Красовский. Фото: Виктория Виатрис / ТАСС

Украинские СМИ заявили, что журналиста и бывшего директора телеканала Russia Today (RT) на русском языке Антона Красовского отравили. В частности, об этом написало издание Kyiv Post со ссылкой на источник из Главного управления разведки Украины (ГУР).

«Красовский не объяснил, из-за чего он заболел, но источник в разведке Украины сообщил, что он был отравлен», — утверждается в материале. Издание также заявляет, ссылаясь на неназванного сотрудника ГУР Украины, что состояние Красовского якобы ухудшается. При этом никаких доказательств этой версии в материале не приводится.

Красовский попал в больницу в начале прошлой недели. Позднее журналист написал в Telegram, что у него резко скрутило живот, после чего он потерял сознание. Его госпитализировали. Красовский добавил, что постепенно приходит в себя.

В сентябре журналист жаловался на угрозы от неизвестных. Он обнаружил на ручке входной двери своей квартиры пакет с двумя коробками и посланием, в котором упоминался теракт в отношении Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Красовский отправил находку в ФСБ.

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