Антон Красовский попал в больницу

Журналист Антон Красовский рассказал, что потерял сознание и попал в больницу

Известный журналист, бывший директор телеканала Russia Today (RT) на русском языке Антон Красовский сообщил, что его госпитализировали в начале прошлой недели. О том, что он попал в больницу, журналист рассказал в своем Telegram-канале.

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — написал экс-сотрудник RT. Красовский добавил, что постепенно приходит в себя.

В сентябре Красовский заявил, что обнаружил угрожающий предмет около своей квартиры. На ручке входной двери он нашел пакет, в котором лежало две коробки и послание, в котором упоминался теракт в отношении Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Красовский отправил находку в ФСБ.

Антон Красовский был директором RT с октября 2020 года. В октябре 2022 года RT приостановила работу с ним. Причиной стало высказывание журналиста об украинских детях.