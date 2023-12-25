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11:27, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Антон Красовский попал в больницу

Журналист Антон Красовский рассказал, что потерял сознание и попал в больницу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Известный журналист, бывший директор телеканала Russia Today (RT) на русском языке Антон Красовский сообщил, что его госпитализировали в начале прошлой недели. О том, что он попал в больницу, журналист рассказал в своем Telegram-канале.

«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — написал экс-сотрудник RT. Красовский добавил, что постепенно приходит в себя.

В сентябре Красовский заявил, что обнаружил угрожающий предмет около своей квартиры. На ручке входной двери он нашел пакет, в котором лежало две коробки и послание, в котором упоминался теракт в отношении Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Красовский отправил находку в ФСБ.

Антон Красовский был директором RT с октября 2020 года. В октябре 2022 года RT приостановила работу с ним. Причиной стало высказывание журналиста об украинских детях.

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