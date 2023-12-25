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20:29, 25 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко пошутил о погоде в Петербурге

Лукашенко пошутил о холоде в Петербурге перед заседанием ВЕЭС
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил о холоде в Санкт-Петербурге перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, снимавшие прибытие лидеров на заседание ВЕЭС журналисты увидели лидера республики, который вышел из автомобиля без шапки и в пальто нараспашку. Президенту задали вопрос о погоде. «Как в Белоруссии, одинаково», — сказал Лукашенко.

Журналисты отметили, что глава государства рискует здоровьем, так как выходит на холод без шапки. «Всю жизнь хожу, поэтому волос нет», — рассмеялся белорусский лидер.

25 декабря Лукашенко вместе с другими главами Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании ВЕЭС и неформальном саммите СНГ.

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      Кристина Есикова
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