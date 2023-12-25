Фото рождественского обеда в школе во Франции удивило пользователей сети

Пользователь Reddit показал на портале фото обеда, который в преддверии Рождества получили ученики одной из французских школ. Комментаторы удивились составу и внешнему виду блюд и признались, что не получали такой еды в школе.

«Рождественский обед в старших классах французской школы», — написал автор поста. На опубликованном им кадре видно, что учащиеся получили слабосоленую рыбу с хлебом и лимоном, булочку, банку «Кока-Колы», конфеты в коробке и десерт. Кроме того, у одного из учащихся на подносе в качестве горячего выбрана рыба с картофелем, а у другого — мясо.

«Выглядит чертовски хорошо для школьного обеда», «Выглядит лучше, чем еда в некоторых ресторанах», «Это намного лучше, чем все, что мне доводилось есть на обед в школе», «Эх, если бы в Польше были бы такие же классные обеды в школах», — отреагировали комментаторы. Вместе с тем отдельные пользователи раскритиковали обед за наличие «Кока-Колы» в качестве напитка и отсутствие других овощей, кроме картофеля.

Ранее на Reddit набрала популярность фотография школьного обеда в США. Многие комментаторы раскритиковали внешний вид блюд и сравнили их с тюремной едой.