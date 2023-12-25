Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:24, 25 декабря 2023Интернет и СМИ

Фото рождественского обеда в школе во Франции удивило пользователей сети

Фото: @Kernel557 / Reddit

Пользователь Reddit показал на портале фото обеда, который в преддверии Рождества получили ученики одной из французских школ. Комментаторы удивились составу и внешнему виду блюд и признались, что не получали такой еды в школе.

«Рождественский обед в старших классах французской школы», — написал автор поста. На опубликованном им кадре видно, что учащиеся получили слабосоленую рыбу с хлебом и лимоном, булочку, банку «Кока-Колы», конфеты в коробке и десерт. Кроме того, у одного из учащихся на подносе в качестве горячего выбрана рыба с картофелем, а у другого — мясо.

«Выглядит чертовски хорошо для школьного обеда», «Выглядит лучше, чем еда в некоторых ресторанах», «Это намного лучше, чем все, что мне доводилось есть на обед в школе», «Эх, если бы в Польше были бы такие же классные обеды в школах», — отреагировали комментаторы. Вместе с тем отдельные пользователи раскритиковали обед за наличие «Кока-Колы» в качестве напитка и отсутствие других овощей, кроме картофеля.

Ранее на Reddit набрала популярность фотография школьного обеда в США. Многие комментаторы раскритиковали внешний вид блюд и сравнили их с тюремной едой.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о промышленном шпионаже против России

      Прожившие долго без секса пары поделились способами возврата к интимной жизни

      Знахарь пообещал вылечить женщину от бесплодия и изнасиловал

      Полянский заявил о восприятии Израилем резолюции ООН как разрешение на атаки

      В России рассказали о преимуществах планирующих бомб

      В России отчитались о перевыполнении плана приватизации в 16 раз

      В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

      Стало известно о рекордных поставках вооружений для ВС РФ

      Сексолог объяснил желание некоторых мужчин заводить любовниц

      Россию обвинили в уничтожении военной промышленности Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости