Маньяка Александра Варакина арестовали на два месяца

В Москве суд арестовал на два месяца маньяка Варакина, убившего двух девушек

В Москве суд арестовал 37-летнего мужчину, обвиняемого в расправе над двумя девушками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина взят под стражу на два месяца.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о маньяке Александре Варакине. На заседании он скрывал лицо под капюшоном. Свою вину в расправе над девушками фигурант признал.

По версии следствия, Варакин лишил жизни двух проституток, с которыми у него не получилось вступить в интимную связь.

Ранее сообщалось, что мужчину проверят на преступления еще в трех регионах.