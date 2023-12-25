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19:02, 25 декабря 2023Силовые структуры

Маньяка Александра Варакина арестовали на два месяца

В Москве суд арестовал на два месяца маньяка Варакина, убившего двух девушек

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал 37-летнего мужчину, обвиняемого в расправе над двумя девушками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина взят под стражу на два месяца.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о маньяке Александре Варакине. На заседании он скрывал лицо под капюшоном. Свою вину в расправе над девушками фигурант признал.

По версии следствия, Варакин лишил жизни двух проституток, с которыми у него не получилось вступить в интимную связь.

Ранее сообщалось, что мужчину проверят на преступления еще в трех регионах.

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      Илона Палей
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