Расправившегося с двумя проститутками иностранца проверят на другие преступления

Убийцу проституток в Москве проверят на причастность к расправам в трех регионах

Сотрудники полиции проверят иностранца, задержанного за расправу над двумя проститутками, на причастность к похожим преступлениям в трех регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, во время допроса задержанный признался, что после выхода из психбольницы жил в Иваново и Самаре, где искал себе невесту и заказывал проституток. Похожим он занимался и в Санкт-Петербурге.

Ранее следователи Москвы возбудили в отношении него уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. По предварительным данным, 37-летний уроженец Ташкента расправился с одной из проституток из-за повышения цены на ее услуги. Во время допроса он признался, что недавно совершил аналогичное преступление.

С 2010 по 2023 год мужчина находился в психиатрической больнице после ранее совершенных преступлений.