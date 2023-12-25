Маск заявил об экономической базе войны

Маск: экономическая база позволяет успешно вести войны

Миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что экономическая база позволяет успешно вести войны. Таким образом он прокомментировал слова экономиста Джеффри Сакса о том, что в продолжительном вооруженном конфликте побеждает та сторона, которая способна с наименьшими затратами производить как можно больше боеприпасов длительное время.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — отметил предприниматель.

Ранее во время публичной дискуссии Маск заявил, что во избежание третьей мировой войны Украине нужно уступить России некоторые территории, то есть признать вхождение в состав страны новых регионов. По его мнению, это необходимый компромисс по отношению к РФ. В противном случае он предрек курс Москвы на тесный союз с Китаем.