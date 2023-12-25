Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 25 декабря 2023Мир

Маск заявил об экономической базе войны

Маск: экономическая база позволяет успешно вести войны
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Миллиардер Илон Маск заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что экономическая база позволяет успешно вести войны. Таким образом он прокомментировал слова экономиста Джеффри Сакса о том, что в продолжительном вооруженном конфликте побеждает та сторона, которая способна с наименьшими затратами производить как можно больше боеприпасов длительное время.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — отметил предприниматель.

Ранее во время публичной дискуссии Маск заявил, что во избежание третьей мировой войны Украине нужно уступить России некоторые территории, то есть признать вхождение в состав страны новых регионов. По его мнению, это необходимый компромисс по отношению к РФ. В противном случае он предрек курс Москвы на тесный союз с Китаем.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Протестующие в Сербии разгромили историческое здание и напали на полицию. Мэр Белграда назвал беспорядки майданизацией

      ФИФА пригрозила отстранить Бразилию от турниров

      Началась встреча президента Сербии с послом России

      Антон Красовский попал в больницу

      Недосып назвали одной из причин неизлечимого заболевания

      Подруга Мэттью Перри рассказала о его необычном методе бросить наркотики

      Известный ресторатор назвал лучший город Земли

      Курс евро превысил 102 рубля впервые за два месяца

      Россияне раскупили почти все авиабилеты в популярную пляжную страну Азии

      Объявлена лучшая модель 2023 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости