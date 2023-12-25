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07:05, 25 декабря 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Мосс порадовала фанатов снимками в нижнем белье

Кадр: @lottiemossxo

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс снялась в откровенном образе и показала фото поклонникам. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя манекенщица порадовала фанатов снимками, на которых она позирует на кровати в кружевном нижнем белье черного цвета. Свой образ знаменитость дополнила полупрозрачными перчатками и высокими чулками. При этом волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер также снялась топлес и показала видео фанатам. 28-летняя манекенщица запечатлела себя у зеркала, позируя на фоне кровати. Знаменитость предстала перед камерой с обнаженной грудью, которую прикрывала одной рукой.

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      Карина Черных
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